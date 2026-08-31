Liverpool, Barcola'yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, daha önce Paris Saint-Germain ( Psg ) forması giyen Bradley Barcola'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Liverpool, PSG forması giyen Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı trasnfer ettiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu 29 numaralı formayı giyecek.

Olimpique Lyon ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Fransız oyuncu, PSG'ye transfer oldu. PSG forması ile 152 maça çıkan Barcola, 39 gol ve 35 asist katkısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı