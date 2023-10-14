Bozyazı'da Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Başlıyor

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası', 16-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Turnuvaya katılacak kurum temsilcileri, kura çekimi sonrası yaptıkları açıklamada, cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir hava içerisinde, seyir zevki yüksek müsabakaları izlemek için tüm sporseverleri maçlara beklediklerini ifade ettiler.

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası', 16- 29 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Kurumlar arası gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılacak kurumların futbol takımları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Şube Müdürü Alper Ünver, Kaymakamlık Strateji Geliştirme Ofisi Sorumlusu Murat Baturay ve turnuvaya katılacak 15 takım temsilcilerinin katılımı ile kura çekimi gerçekleştirildi. Bozyazı'da birçok kurumun katılım gösterdiği ve temsilcilerinin hazır bulunduğu kura çekimi sonucu ilk maç 16 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de Denizci Halı Sahada İlçe Milli Eğitim ile Orta Anadolu takımı karşılaşması ile başlayacak.

Turnuvaya katılım gösteren kurum temsilcileri, kura çekimi sonrası yaptıkları açıklamada, cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir hava içerisinde, seyir zevki yüksek müsabakaları izlemek için tüm sporseverleri maçlara beklediklerini ifade ettiler. - MERSİN