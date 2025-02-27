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Bozüyük Vitraspor, Tecrübeli Stoper Muhammed Taşcı'yı Kadrosuna Kattı

Bozüyük Vitraspor, Tecrübeli Stoper Muhammed Taşcı'yı Kadrosuna Kattı
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Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Kasımpaşa altyapısından yetişen stoper Muhammed Taşcı ile anlaşma sağladı. Kulüp, yeni oyuncunun transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup takımlarından Bozüyük Vitraspor, kadrosuna tecrübeli stoper oyuncusu Muhammed Taşçcı'yı kattı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bozüyük Vitraspor Kulübü'nden, "Kulübümüz Kasımpaşa altyapısından yetişen ve akademi liglerinde forma giyen Gebzespor, Bilecik 1969, Kuştepespor, Uzunköprüspor, Anadolu FK ve son olarak Güngörenspor'da oynayan tecrübeli stoper ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Öte yandan Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetimi yeni isimleri kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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