Böyle skandal görülmedi! Ankaragücü-Eyüp maçında file delik çıktı, gol güme gitti

Ankaragücü- Eyüpspor karşılaşmasında uzun yıllar unutulmayacak bir hata yaşandı. Ankaragücü'nün attığı gol, delik ağlardan geçince hakem Yiğit Arslan aut kararı verdi. Ev sahibi ekibin futbolcuları bu kararla çılgına döndü.

4. HAKEM DEVREYE GİRDİ

Autu işaret eden hakem Yiğit Arslan, itirazlardan dolayı şaşkına döndü. Uzun süre kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi. Sonrasında gol kararı çıktı.

KONTROL YAPILMADI MI?

Her maçtan önce rutin olarak gerçekleştirilen file kontrolünün yapılıp yapılmadığı tartışıldı. TFF'nin bu skandal sonrası izleyeceği yol merak konusu oldu.