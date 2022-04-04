Böyle skandal görülmedi! Ankaragücü-Eyüp maçında file delik çıktı, gol güme gitti
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü-Eyüp maçında büyük bir skandaldan dönüldü. Ankaragücü'nün skoru 2-1'e getiren golünde top, delik olan ağlardan dışarı çıktı. Hakem Yiğit Arslan aut kararı verdi, Ankaragücü'nün oyuncuları çıldırdı. Maçın hakemi Arslan kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi ve gol verildi.
Ankaragücü- Eyüpspor karşılaşmasında uzun yıllar unutulmayacak bir hata yaşandı. Ankaragücü'nün attığı gol, delik ağlardan geçince hakem Yiğit Arslan aut kararı verdi. Ev sahibi ekibin futbolcuları bu kararla çılgına döndü.
4. HAKEM DEVREYE GİRDİ
Autu işaret eden hakem Yiğit Arslan, itirazlardan dolayı şaşkına döndü. Uzun süre kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi. Sonrasında gol kararı çıktı.
KONTROL YAPILMADI MI?
Her maçtan önce rutin olarak gerçekleştirilen file kontrolünün yapılıp yapılmadığı tartışıldı. TFF'nin bu skandal sonrası izleyeceği yol merak konusu oldu.