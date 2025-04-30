Böyle bir maç yok! Tam 6 gol, yeni rekorlar, kazanan çıkmadı

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

INTER MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya konuk ekip Inter, oldukça hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde Dumfries'in sağ kanattan pasını ceza sahası içinde şık tamamlayan Marcus Thuram, takımını 1-0 öne geçirdi. Baskılı oynayan Inter, bu kez karşılaşmanın 21. dakikasında Dumfries'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

BARCELONA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Barcelona'da geri dönüş fitilini Lamine Yamal yaktı. 17 yaşındaki yıldız oyuncu, şık bir golle 24. dakikada skoru 2-1 yaptı. İlk yarının sonlarında baskısını artıran Katalan devi, 38. dakikada Ferran Torres'in golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın ikinci yarısı da oldukça tempolu başladı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun güzel ortasında Dumfries'in düzgün kafa vuruşu ağlara gitti. Hollandalı oyuncu, maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Inter'in üçüncü gol sevinci yalnızca 2 dakika sürdü. 65. dakikada duran top organizasyonunu iyi yapan Barcelona'da Raphinha'nın ceza sahası dışından enfes şutu direkten döndü. Direkten dönen top, kaleci Sommer'e çarpması sonucu ağlara giderek skora tekrar denge geldi.

INTER'İN GOLÜ İPTAL

Dakika 75'te hızlı gelişen Inter atağında Henrikh Mkhitaryan karşı karşıya pozisyonda golü buldu ancak gol var incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

YAMAL DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmada son bölümde galibiyet arayan Barcelona'da Lamine Yamal'ın vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Son saniyeler karşılıklı ataklarla geçse de maçta başka gol çıkmadı. Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.

RAPHINHA, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Brezilyalı yıldız Raphinha, attığı gol ile Ronaldo'nun rekorunu egale etti. Yıldız isim, bir gol veya asist daha yaparsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok skor katkısı yapan oyuncu olacak.

RAPHINHA, MESSI'Yİ GEÇTİ

Raphinha, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 20 gol katkısına ulaşarak Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok skor katkısı yapan oyuncusu oldu. Önceki rekor 19 gol ile Lionel Messi'ye aitti.

YAMAL 100. MAÇINA ÇIKTI VE REKOR KIRDI

17 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona formasıyla 100. maçına Inter karşısında çıktı. Yamal aynı zamanda maçta attığı golle birlikte Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor daha önce 2017 yılında Kylian Mbappe tarafından kırılmıştı.