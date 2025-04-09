Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

ALIŞVERİŞ YAPMAYANLAR KERVANINA KATILMIŞTI

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını belirtmiş ve boykota destek vermişti. Boykota destek veren Aydın'dan dikkat çeken bir hareket daha geldi.

O PANKARTI TUTMADI

Başarılı sporcu bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta dikkat çeken bir harekette bulundu. Aydın, seremonide açılan "polis teşkilatı kutlama" pankartını tutmayarak tepki gösterdi.