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Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

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Geçtiğimiz günlerde boykot çağrısıyla gündem olan Galatasaray'ın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın, Galatasaray - Fenerbahçe yarı final play-off maçı seremonisinde polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmayarak tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

ALIŞVERİŞ YAPMAYANLAR KERVANINA KATILMIŞTI

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını belirtmiş ve boykota destek vermişti. Boykota destek veren Aydın'dan dikkat çeken bir hareket daha geldi.

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

O PANKARTI TUTMADI

Başarılı sporcu bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta dikkat çeken bir harekette bulundu. Aydın, seremonide açılan "polis teşkilatı kutlama" pankartını tutmayarak tepki gösterdi.

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Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Kızlar sizden yürekli. Tebrikler.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

derhal Galatasarayımız ile ilişiği sonlandırılmalı.

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

bunlar kendini ne zannediyor bulunmaz hint kumaşı filanmı

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

madem polis ile hükümeti aynı yere koydun başın sıkışınca polisi arama kendi başının çaresine bak

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Haber YorumlarıMomo Memo:

Polis de polis olsa

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

o eller ne tutacağını iyi biliyor... şerefli onurlu polisimizin pankartını tutmasın zaten...

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Haber YorumlarıRevolver:

tebrikler.. böyle omurga, dik duruş herkese lazım. .

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Haber YorumlarıOrhan D:

Yusuf yusuf ettiğinde Türk polisinden medet umar...

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Genç çevik kuvvetlerin jopunu tatmış olabilir...

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Haber YorumlarıBlackened:

Bunların zekasinda ciddi sorun var galiba. Polis senin polisin değil mi havan kime? Bu protestoyu yapanlar, alış verişi kesin diyenler esnaf ise önce kendi dükkanının kepengini kapatsın yiyorsa! Kendi kendini cezalandiran başka bir insan güruhu da başka ülkede bulunmaz. Sandık gelince tepkini köy arkadaş havan civan kime?

Yorum Beğen168
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