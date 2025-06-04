BOTAŞ Spor Kulübü Şampiyonlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Buluştu

BOTAŞ Spor Kulübü Şampiyonlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Buluştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Spor Kulübü'nün şampiyon basketbol takımı ve milli judocularını kabul ederek başarılarını kutladı ve sporun önemine vurgu yaptı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Spor Kulübü yönetici, antrenör ve sporcularını kabul etti.

BOTAŞ Kız Basketbol Takımı, bu sezon Basketbol Gençler Ligi'nin yanı sıra U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini devirerek zirvenin sahibi oldu. Basketbolcu kızlar, kupalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a getirerek şampiyonluklarını kutladı. Bakan Bayraktar'ın şampiyonlarla buluşmasında BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de hazır bulundu. Kabulde ayrıca, 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da yer aldı.

'HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda şampiyonları ağırlayan Bakan Bayraktar, "Hepinizle gurur duyuyorum. Kazanmak güzel bir duygu ama önemli olan mücadele etmek. İnşallah başarılarınız devam eder" dedi. Bayraktar, takım ruhunun önemine dikkat çekerek "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu takımın kaptanı olarak 86 milyon vatandaşımızın enerjisini kesintisiz şekilde tedarik etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'TAM DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

BOTAŞ'ın sadece enerji sektöründe değil aynı zamanda gençlik ve spordaki yatırımlarıyla da Türkiye'nin örnek şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "BOTAŞ'ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı. Özellikle kızlarımızın olması bizim için çok önemli. Her branşta sporcularımıza tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

BOTAŞ Spor Kulübü'nün para judocuları da şampiyonluk madalyalarını Bakan Bayraktar'a takdim etti. Sporcular, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını Bakan Bayraktar'a anlattı. Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon olan takımın kaptanı İdil Yeniçulha, "Çok başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

'BOTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM'

Şampiyon para judocu Döndü Yeşilyurt da 3 yıldır BOTAŞ Spor Kulübü ailesinin bir üyesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en yetenekli kadınlarını keşfedip kadının gücüne inanarak şampiyonluk yolunda maddi manevi destek sunan BOTAŞ Spor Kulübü'nde olduğum için gurur duyuyorum. BOTAŞ'ın bizlere kazandırdığı özgüven, bizlere tek başına ayakta durma gücü verdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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