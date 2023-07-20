Bosna Hersekli Tenisçi Ivan Dodig: Türkiye'de Tenise Yatırım Yapan Çok Güzel Oteller Var

Teniste dünya 4 numarası olan Bosna Hersekli tenisçi Ivan Dodig, Türkiye'de tenise yatırım yapan otellerin olduğunu ve Türkiye'nin teniste başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Dodig, Antalya'da kamp yaparken misafirlere tenis klinik eğitimi verdi ve Hamburg'da yapılacak olan Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Antalya'dan ayrılacağını belirtti.

Teniste çiftler dünya 4 numarası olan Bosna Hersekli 35 yaşındaki Ivan Dodig, "Türkiye teniste yukarılara tırmanışını sürdürüyor. Başarılarını duyuyoruz. Türkiye'de özellikle Antalya bölgesinde tenise yatırım yapan çok güzel oteller var" dedi.

Bosna Hersekli tenisçi Ivan Dodig, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ardından kamp için Antalya'ya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan ve aynı zamanda günlük antrenmanlarını sürdüren Ivan Dodig, konakladığı otelde misafirlere tenis klinik eğitimi verdi. Dodig'in 22 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak olan Tenis Turnuvası'na katılmak üzere Antalya'dan ayrılacağı öğrenildi.

Açıklamanın ardından Ivan Dodig gösteri maçı yaptı. 7 kez Grand Slam, 4 kez Rolland Garros, 1 kez Wimbledon ve 2 kez Avustralya Open kazanan, olimpiyatlarda gümüş madalya sahibi ve Davis Cup kazanmış bir oyuncu olan Ivan Dodig, teklerde dünya 29 numarası, çiftlerde dünya 4 numarası olma başarısı elde etti.