Bosna Hersek'te Trabzonspor Aşkı: Bordo-Mavi Ev Yapıldı
Bosna Hersek'te yaşayan Trabzonspor taraftarı Halit Gündoğdu, hayalini gerçekleştirerek Trabzon'un Araklı ilçesinde bordo-mavi boyalı bir ev yaptırdı. Gündoğdu, bu evi Trabzonspor sevgisinin simgesi olarak görüyor.
Bosna Hersek'te yaşayan bir Trabzonspor taraftarı, hayalini gerçekleştirerek Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Pervane köyüne bordo-mavi boyalı ev yaptırdı.
Bosna Hersek'te yaşayan 38 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Gündoğdu, kazandığı parayı Araklı'ya bağlı Pervane köyünde gerçekleştirmek istediği bordo-mavi ev hayali için harcadı. Evli ve iki çocuk babası Gündoğdu, henüz yapım aşamasında olan evi Trabzonspor sevgisinin simgesi haline getirdi. Gündoğdu, bordo-maviye boyalı evi, hem gurbetteki özlemin hem de Trabzonspor'a duyulan sevginin en samimi ifadesi olarak gördüğünü belirtti. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor