Üye Girişi
Haberler

Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birinci oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenerek birinci oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonanın final müsabakasında Bornova Hasan Tahsin Takımı ile Kırıkkale Mavi Otizm Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünü 4-2 mağlup eden Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. .

Madalya töreninde konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcuların hepsini ayrı ayrı kutladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Öncelikle yıllar önce evlerine kapatılarak yok sayılan bu çocuklara spor yaptırarak topluma kazandıran antrenörlerimize ve bütün emeği geçenlere, ailelerine teşekkür ediyorum. Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda oynayan bütün çocuklar bizim gönlümüzde şampiyondur. Federasyon olarak 'her özel çocuğun yapabileceği bir spor var' anlayışıyla çalışıyoruz."

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Federasyon Başkanı Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Asbaşkan Ensar Kurt tarafından verildi.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Tahsin Kırıkkale Türkiye Gençlik ankara Futbol Otizm Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title