Boran 7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Gerçekleştirildi

İZMİR Foça'daki Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda gerçekleştirilen Boran 7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması seçkin gözlemci gününde helikopterden keskin nişancı atışları ve çelik kanatlar uçuş gösterileri gerçekleştirildi.

Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından bu yıl 7'nci kez ulusal ve 2'nci kez uluslararası düzeyde 6-13 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Foça Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam 13 unsurun katıldığı yarışmada Türkiye ile Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Irak, İspanya, İtalya, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Moldova, Pakistan, Romanya ve Ürdün olmak üzere 20 ülkeden toplam 35 unsur hazır bulundu. Toplam 48 unsur ve 96 yarışmacının katıldığı yarışmada senaryo atışı, helikopterden paraşüt atışı ile keskin nişancı atlayışları yapıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın sunduğu 'Çelik Kanatlar' uçuş gösterileri de izleyenlerin beğenisini topladı, keskin nişancı atışları, üzüm salkımı gösterisi ve bayrak gösterisi ile son buldu. Firmaların kendilerine ait silah mühimmat ve teçhizatların tanıtımı ile gösteri atışları icra edildi.

'ÜLKEMİZDE YAPILIYOR OLMASI GURUR VERİCİ'

7'nci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nı takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte izlemeye gelen Dünya Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonu Yusuf Dikeç, yarışmayı geçen yıl da izlediğini belirterek ülke sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hem ülkesi hem de bağlı bulunduğu teşkilat adına gururlandığını ifade eden Dikeç, "Hem ordumuzun hem savunma sanayimizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından ben çok etkilendim. Çok mutlu oldum. Bir zamanlar dışarıdan izlediğimiz ürünleri bugün kendi ülkemizde üretiyor olmak bizi ayrıca mutlu etmektedir. Çok güzel bir organizasyon" dedi.

Türkiye'de düzenlenen 'Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olmasına da değinen Dikeç, "Bu yarışma Avrupa Şampiyonluğu Ligi, diye geçiyor. Mart ayında yapılan 'Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi dört takımın isim olarak çağrıldığı bir yarışmaydı. Ülkemizde yapılıyor olması gurur verici. Ama çok da zor bir yarışmaydı. 'Dünya Şampiyonası'ndan zordu. Çünkü ev sahibiyiz. Herkesin gözü bizim üzerimizde baskılı ve stresli geçti. Olimpiyattan sonra çalışmanın emeğini burada da göstermiş olduk. Başarı bir tesadüf değilmiş. Hem dünyada hem ülkemde atıcılık sporunun biraz daha hak ettiği yere gelmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

'KIVILCIM OLDUK'

Yusuf Dikeç, atıcılık sporuyla ilgilenen gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Atış bizim ata sporlarımızdan biri. Atatürk'ün de spor akademilerini kuruluş amaçlarından biri bu ülkeye gürbüz gençler yetiştirmekti. Ülkemdeki gençlerin atıcılık sporunda bir yere gelmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Türk gençleri istediğinde elde edemeyeceği bir şey yoktur. Biz bir kıvılcım olduk. Ben inanıyorum ki daha yetenekli gençler bayrağı daha yukarı taşıyacaklar. Hiçbir zaman pes etmesin çalışsınlar, ancak çalışınca zafere ulaşabiliyorlar."