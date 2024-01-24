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Bonucci, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi

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Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacısı Leonardo Bonucci, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğraflara oy verdi. Bonucci, deprem, çevre ve yaşam, haber, spor ve Gazze kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve favorilerini seçti.

Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacısı Leonardo Bonucci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bonucci, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği ve Gaziantep'te depremin ardından jandarma ve öğretmenlerin, depremden etkilenen çocukları oyun ve etkinliklerle motive ettiği "İçimdeki çocuk" fotoğrafına oy veren Bonucci, "Çevre ve yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal çektiği, Mersin'deki mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey'in kurtarıldığı "Dağcılar görev başında" fotoğrafını beğenen İtalyan futbolcu, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında kupaya uzanan Manchester City'li oyuncuların galibiyet sevincini, Inter'li oyuncuların ise üzüldüğü anı yansıtan "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraflar arasında da seçimini yapan Bonucci, Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" karesini oyladı.

Kaynak: AA / Spor

Leonardo Bonucci Anadolu Ajansı Fenerbahçe Deprem Spor Güncel Haberler

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