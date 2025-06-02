Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in forveti Aleksandar Mitrovic'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Mitrovic için 20 milyon euro üzerinde bir teklif sunarak yeni bir bonservis rekoru kırmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Mitrovic, geçen sezon Al-Hilal ile 36 maçta 28 gol attı ve 7 asistle oynadı.
Edin Dzeko'yla yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan Süper Lig devi Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak.
52 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.
BONSERVİS REKORU KIRILACAK
Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Sarı lacivertliler, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak.