Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Edin Dzeko'yla yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan Süper Lig devi Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak.

52 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.

BONSERVİS REKORU KIRILACAK

Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Sarı lacivertliler, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak.