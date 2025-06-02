Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
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Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in forveti Aleksandar Mitrovic'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Mitrovic için 20 milyon euro üzerinde bir teklif sunarak yeni bir bonservis rekoru kırmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Mitrovic, geçen sezon Al-Hilal ile 36 maçta 28 gol attı ve 7 asistle oynadı.

Edin Dzeko'yla yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan Süper Lig devi Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak.

52 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

BONSERVİS REKORU KIRILACAK

Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Sarı lacivertliler, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıademsakarr:

yav arkadaş hiç scout ekibi yok mu ya bu adam geçti artık bu paralara Brezilya gibi ülkelerden 4.5 iyi topçu alınır yazık ya çok yazık. gerçekten hiç bir beceri yok kulüpte fanatik Fenerbahçeliyim ama yazık

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

He he tadiç te sizin için kadir kıymet bilen bir kulup ayrılırken sizi onure ederek gönderiyorlar diyerek öve öve bitirememiştir.

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

bir dost GS li olarak önce dinlee..boş laf anlatmadan FB kurtuluş reçetesi sunuyorum bedavaya..sırayla; 1- Derhal yönetim kafayı yemiş morinyoyu kovacak. 2- Başkan aday olmayıp en kısa sürede yeni yönetime bırakaca 3- Şadan Kalkavan gbi baba bi başkan gelecek ( kimseyle uğraşmayan, doğru ve delikanlı konuşan) 4- Kesinlikle yerli bi teknik ekip kurulacak derhal. (çookk kişi var gönüllü ) 5- hiç rakibe,hakeme bulaşmadan, FB forması için savaşan yerli çocukları sür sahaya En büyük Şampiyon adayıs

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