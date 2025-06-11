Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, transferdeki ilk bombasını Leroy Sane ile patlattı. Alman yıldızı bu gece İstanbul'a getirecek olan Cimbom, bir transferde daha harekete geçti.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fernando Muslera'nın vedasından sonra kaleciyi arayışını sürdüren Sarı-kırmızılılar, rotasını Ada'ya kırdı. Galasaray'ın Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. 25 yaşındaki 1.90'lık kaleci için görüşmelerin satın alma opsiyonlu kiralama olarak yapıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea ile 2030 yılına dek sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven, bu sezon Ligue 1 ekibi Strasbourg'ta kiralık olarak forma giydi. Fransız ekibinde 31 maça çıkan Petkovic, 38 gol kalesinde görürken, 10 maçta da kalesini gole kapadı.