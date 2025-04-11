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Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir

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Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan İtalya devlerinden Roma A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'yı göreve getirmek istiyor. İtalyan basını, Montella'nın bir numaralı aday olduğunu yazdı.

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesine dönebilir. İtalyan teknik adam için dikkat çeken bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

ROMA İSTİYOR

Calcio Mercato'nun haberine göre; Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan İtalya Serie A ekiplerinden Roma, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'yı göreve getirmek istiyor. Haberde, Montella'nın bir numaralı aday olduğu ancak İtalyan devinin alternatif aday belirlediği vurgulandı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA 21 MAÇ

Türkiye A Milli Takımı ile toplamda 21 maça çıkan Vincenzo Montella, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 1.76 puan ortalaması yakalamayı başardı.

BİR ROMA EFSANESİ

Futbolculuk kariyerinde uzun süre formasını giydiği Roma'da efsaneler arasına giren Montella, 2011'in Şubat ayında teknik direktör olarak takım başına geçmişti. Burada 16 maça çıkan ve 1.56 puan ortalaması elde eden İtalyan teknik direktör, Serie A ekibinde 30 Haziran 2011'de ayrılmıştı.

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Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Bizde yokmu böyle Montellalar? Var tabiki.

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