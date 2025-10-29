Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 'bahis yapan hakemler' listesinin ardından bahis yapılan maçlar listesi de merak konusu oldu. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonuna ait o maçlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte bahis oynanan karşılaşmalar...
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalı kapsamında 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Bahis yapılan maçlar 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Süper Lig'de gerçekleşti.
- Gazeteci Umut Eken, bahis yapılan maçların listesini sosyal medyada paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalı kapsamında 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Üst klasman hakemlerinin de aralarında bulunduğu listede en dikkat çekici isim Zorbay Küçük olurken, gazeteci Umut Eken tarafından bahis oynandığı tespit edilen maçların listesi paylaşıldı.
152 HAKEM HAKKINDA ŞOK KARAR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de bulunduğu 152 hakem ve gözlemcinin bahis oynadığı tespit edildi. TFF, söz konusu kişileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
ÜST KLASMAN HAKEMLERİ DE LİSTEDE
Soruşturma kapsamında, üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük'ün de adı geçti. Küçük'ün geçmiş yıllarda Süper Lig karşılaşmalarında verdiği kararlar ve kart istatistikleri, son günlerde kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bahis yapılan maçların listesini kamuoyuyla paylaştı.
BAHİS YAPILAN MAÇLAR TEK TEK AÇIKLANDI
Eken'in paylaştığı bilgilere göre, hakemlerin bahis oynadığı maçlar 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına kadar uzanıyor.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, listeye dahil edilen hakemler hakkında disiplin sürecini hızla başlatması bekleniyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili, TFF'nin önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapacağı bildirildi.
2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de bahis yaptıkları maçlar şunlar;
2019-2020 SEZONU
- Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
- Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
- Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1
- Beşiktaş-Konyaspor: 3-0
- Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1
2020-2021 SEZONU
- Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
- Konyaspor-Rizespor: 1-1
- Beşiktaş-Sivasspor: 3-0
- Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
- Antalyaspor-Hatayspor: 0-6
- Erzurum-Gaziantep: 1-1
- Galatasaray-Antalyaspor: 0-0
- Sivasspor-Denizlispor: 2-2
- Hatayspor-Konyaspor: 2-1
- Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
- Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
- Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
- Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
- Gaziantep-Ankaragücü: 2-0
- Konyaspor-Galatasaray: 4-3
- Hatayspor-Galatasaray: 3-0
- Sivasspor-Trabzonspor: 0-0
- Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2
- Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0
- Trabzonspor-Kayserispor: 1-1
2021-2022 SEZONU
- Adana Demir-Fenerbahçe: 0-1
- Altay-Kayseri: 3-0
- Giresunspor-Galatasaray: 0-2
- Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
- Yeni Malatya-Trabzonspor: 1-5