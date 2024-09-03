Bomba iddia! Fatih Terim, Benfica'nın başına geçiyor

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'da teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

FATİH TERİM BENFICA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın ulaştığı bilgilere göre; Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışan ve sıkı ilişkilerinin halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa ile Fatih Terim, Benfica'da tekrar buluşuyor. Sancar, "Fatih Terim referans oldu, Rui Costa da Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Benfica harika bir tercih. Fatih Terim'in ismi de Benfica için geçiyor." ifadelerini kullandı.

KEREM'E REFERANS OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasından da Fatih Terim çıktı. Fatih Terim, milli futbolcunun Benfica'ya transferi içinreferans oldu. Terim, eski öğrencisi olan Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, deneyimli teknik adamı arayarak Kerem hakkında bilgi istedi. Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti. Costa, tecrübeli çalıştırıcıyla yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.

AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİRLER

Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneklerine inanıp 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a bedelsiz kazandıran teknik direktör Fatih Terim, Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica'nın başına geçmesi durumda sarı-kırmızılı takımdan öğrencisi olan Kerem Aktürkoğlu bir kez daha buluşacak. Terim, Kerem'in kariyer basamakları yükselmesinde en büyük paya sahip.

BENFICA'NIN LİGDEKİ DURUMU

Benfica, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı. Portekiz ekibi, Schmidt yönetiminde geçen sezon Sportin Lizbon'un 10 puan gerisinde ligi ikinci olarak bitirmişti. Portekiz'in köklü kulübü, bu sezon ise ligde 4 maçta 7 puan toplayabildi, Şu ana kadar 5 puan kaybeden Benfica, toparlanmanın hesabını yapıyor.

FATİH TERİM'İN PANATHINAIKOS KARNESİ

A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray'da sayısı başarıya imza atan Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Yunan ekibiyle anlaşanTerim 26 maçta görev yapmış ve bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etmişti.