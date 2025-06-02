Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda tutmak istediği Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Al-Riyadh gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal,Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, iki tarafın tüm şartlarda uzlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

YILLIK 30 MİLYON EURO

Öte yandan Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü ve Nijeryalı yıldızın Al Hilal'de ilk maçına Real Madrid karşısında çıkacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken, 8 golün de pasını verdi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakalım k8me denk gelecek. Bu haberlere küfür etmeye. Ne Ossimen miş ya.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

her osimhen haberi girunc bir aklıma tarlasını satmak isteyen mal dayı geliyor

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