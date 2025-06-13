Boluspor'un Yeni Başkanı Mahmut Alan Oldu

Boluspor'un Yeni Başkanı Mahmut Alan Oldu
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1'inci lig takımlarından Boluspor'un olağan genel kurulunda, Mahmut Alan tek listeyle başkan seçildi. Savaş Abak'ın görevini devrettiği kongrede, yeni başkan Boluspor'un kayyuma gitmemesi için mücadele edeceğini belirtti.

1'inci lig takımlarından Boluspor'un olağan genel kurul toplantısında tek listeyle girilen seçimde Mahmut Alan, kırmızı beyazlı takımın yeni başkanı seçildi.

1'inci lig takımlarından Boluspor'un olağan genel kurulu Karaçayır Mahallesinde bulunan Belediye Nikah Salonunda yapıldı. Kongreye, delegeler ve taraftarlar katıldı. Kırmızı-beyazlı takımın başkanı Savaş Abak görevini bırakırken Mahmut Alan tek listeyle girdiği seçimde delegelerin oylarıyla başkan seçildi.

Kongrede konuşan başkan Alan "Kongrede Savaş başkanımız o kadar güzel özetledi. O kadar güzel anlattı ki böylesine. Bolu'da böyle tanınmış bir iş adamının yalnız bırakılması bizleri üzdü esasında. Ben orada da söyledim sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bu işi yapacak son kişiyim ama Boluspor'un kayyuma gitmesini ulusal basında akşam haberlerde Boluspor'a kayyum atandı denmesi hiç borcu olmayan bir kulübün 1965 yılından bugüne şanla şerefle gelmiş o kadar futbolcu yetiştirmiş o kadar insan yetiştirmiş Türkiye'ye damga vurmuş Yılmaz Becikoğlu özdeşleşmiş ya ne bileyim bu kadar efsane başkanları çıkartmış bir kulübün kayyuma bırakılması kadar yani şaşkınlık vereceği hayret derece bir şey olamaz. Organizasyonlara milyonlar aktarıyorlar Boluspora geldi mi yok. Arkadaş bu nasıl iş. Bakanlığa da gideceğiz esnafa da gideceğiz. Ben o kapıya gittiğimde kendi adıma değil Boluspor adına gideceğim. Eğer Boluspor'a ihanet eden olursa o kapıda ben gereğini yaparım. Neyse bunun yasal çerçevedeki gereği Bolu halkına şikayet ederim. Boluspor taraftarına şikayet ederim. Bolu taraftarı için Boluspor için kendimizi yakmaya geldik ne gerekiyorsa da yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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