Boluspor'un Maçlarını Oynadığı Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda çalışmalar devam ediyor.

Stadyumda 16 Şubat'ta başlatılan çalışmaların 12 Eylül'de bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ligin 5. haftasındaki Manisa FK maçının Atatürk Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

Stat müdürü Şerafettin Bilgin, gazetecilere, stadyumda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Stadyum içerisinde prefabrikten soyunma odaları, genel kullanım odaları ve kamera platformları olarak 3-4 bölümde inşaat çalışmalarının olduğunu anlatan Bilgin, "Müteahhit arkadaşlar da özverili çalışıyor. 8-10 Eylül gibi inşaat teslim edilecek. Ondan sonra kurulum çalışması var. Çalışmalar 12 Eylül'e yetiştirirse burada Manisa maçı oynanır." diye konuştu.

Bilgin, açık tribünün tamamen kapatıldığını belirterek, "Şimdi maratonun önüne geçici tribün yapılıyor. Gazetecilere ve protokole 60-60, 120 kişilik. Seyircimizi kale arkasına alıyoruz. Misafir seyirci 140 kişi düşünülüyor. Boluspor'a ise 2700 gibi bir rakam kalıyor. Önde de kamera platformları yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kamera sistemlerini değiştireceklerini dile getiren Bilgin, "Yani sistem tamamen yeniden yapılıyor. Üç turnike koyacağız." dedi.

Bilgin, Bolu Atatürk Stadı'nın 16 Şubat'ta kapatıldığını hatırlatarak, burada oynanması gereken 9 maçın başka yerlerde oynandığını sözlerine ekledi.