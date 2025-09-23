Boluspor, Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Bolu'da ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Maçta Batuhan Çelik'in kaydettiği golle Ümraniyespor galibiyeti elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Boluspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Rasheed'in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Cihan ayaklarıyla çıkardı. Seken topa vuran Boakye'nin şutunu da Cihan kurtardı.
54. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Oğuz Yıldırım'ın ceza sahası içine açtığı ortaya Batuhan Çelik sağ ayağıyla gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 0-1
68. dakikada Boluspor orta alandan geliştirdiği atakta Boakye topu ceza sahası içinde bulunan Arda Usluoğlu'na çevirdi. Usluoğlu'nun çektiği şutu kaleci Cihan kornere çeldi.
81. dakikada Ümraniyespor'da Batuhan Çelik, Doğancan'ın ayağına basması sonucu, hakem Burak Olcar tarafından ikinci sarı karttan, kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.
90+2. dakikada Boluspor'da Arda Usluoğlu'nun ceza sahası içerisinde oluşan karambolde çektiği şut, Ümraniyespor'lu oyunculardan tarafından engellenerek uzaklaştırıldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı
Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Senyurt (Ömrücan Artan dk. 70), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lucas Lima, Mustafa Çaylı (Buğra Çağıran dk. 60), Onur Öztonga, Balbudia, Doğancan Davas, Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 46), Boakye
Yedekler: Bartu Kulbilge, Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Arda Işık, Abdurrahman Üresin
Teknik Direktör: Mustafa Er
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk, Oğuz Yıldırım, Hoti (Serkan Göksu dk. 70), Bardhi (Talha Bartu Özdemir dk. 86), Ali Turap Bülbül, Barış Ekincier, Benny (Soukou dk. 34), Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Kosoko, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Gol: Batuhan Çelik (dk. 54) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Batuhan Çelik (dk. 81) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Boakye, Rasheed, Lucas Lima (Boluspor), Batuhan Çelik, Bardhi, Serkan Göksu, Cihan Topaloğlu, Soukou (Ümraniyespor) - BOLU