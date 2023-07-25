Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay: Oyuncuları yeni oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz

Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, yeni bir oyun anlayışıyla sahada çok dominant bir oyun oynayacaklarını belirterek, oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalıştıklarını söyledi. Altay, ayrıca transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, yeni bir oyun anlayışıyla sahada çok dominant bir oyun oynayacaklarını belirterek, "Oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz. Özellikle son bir haftada gelişim kaydettiğimizi görüyorum. Kendi hedefimiz doğrultusunda içeride dışarıda kendi oyunumuzdan taviz vermeden oynamak istiyoruz." dedi.

1'inci lig takımlarından Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kendi tesislerinde 3'üncü etap kamp çalışmalarına başladı. Yeni sezona kendi tesislerinde hazırlanan kırmızı beyazlı takım, teknik direktör Turgay Altay nezaretinde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular daha sonra yarı sahada maç yaptı.

"Kubilay önceden takip ettiğim Süper Lig seviyesinde oynamış gerçekten kalitesi belli çıkış arayan bir oyuncu. Bizim oyun sistemimizde önemli parçalardan biri olacak. Tüm oyuncular için söylüyorum ama Kubilay için de söyleyebilirim. Herkesin kendi kariyer sezonunu yaşamasını istiyorum. Sahada çok dominant bir oyun oynayacağız. Kubilay'da bu takımın en önemli parçalarından biri olacak. Adel bugün gelecekti ama o da Çarşamba günü aramıza katılacak. Bizim oyun anlayışımıza çok fayda sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum."