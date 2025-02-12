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Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı
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Boluspor, 1-1 berabere kaldığı Ankara Keçiörengücü maçı sonrası Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile anlaştığı yolları ayırdı. Yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlandı.

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman'la yollarını ayırmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını duyurdu. Boluspor'dan tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Boluspor, Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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