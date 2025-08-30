Boluspor, Sakaryaspor'u Deplasmanda 4-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor'un gollerini Hasani (3) ve Boakye atarken, Sakaryaspor'un tek golü Burak Çoban'dan geldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Abdullah Uğur Sarı, Haydar Avcı
Sakaryaspor : Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 68 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 59 Eren Erdoğan), Emre Demir, Alaaddin Okumuş (Dk. 59 Serkan Yavuz), Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Caner Erkin, Kobiljar (Dk. 46 Vukovic)
Boluspor : Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 90 Boakye), Liço (Dk. 70 Ensar Bilir), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 90 Mustafa Alptekin Çaylı), Işık Kaan Arslan (Dk 61. Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed, Balburdia
Goller: Dk. 24, 28 ve 80 Hasani, Dk. 90+2 Boakye ( Boluspor ), Dk. 30 Burak Çoban ( Sakaryaspor )
Sarı kartlar: Dk. 50 Liço, Dk. 62 Devran Şenyurt, Dk. 78 Hasani ( Boluspor ), Dk. 78 Caner Erkin, Dk. 81 Burak Altıparmak ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-1 yendi.