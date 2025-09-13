Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Boluspor- Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Boluspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Karşılaşma Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

"İlk defa gol yemeden kazandık"

Üst üste 3 galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Galip geldiğimiz için son derece mutluyum. Oyun olarak geçmiş maçlara göre geride kaldık. Çok iyi mücadele ettik, oyun anlamında 5 haftayı baz alırsak en vasat oyunlarımızdan birini oynadık. Ama ona rağmen 2-0'lık bir galibiyet aldık. Giren çıkan bütün oyuncular çok iyi mücadele etti. Giren oyuncular 18-20 yaşında. Çok iyi bir ekibimiz var. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyorlar. Bizim en büyük silahlarımızdan bir tanesi. Belki bugün iyi oynamayarak skor almak bile bizim için çok değerli. İkinci yarı oyunu tamamen rakibe verdik. İlk yarı bizde daha fazlasını atabilirdik ama 1-2 tane gol de yiyebilirdik. Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oldu bizim açımızdan. Bu maçı çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Oyun olarak Manisa'nın bizden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen kazanmasını bildik. İlk iç saha maçımız, 7 aydır burada da oynamıyoruz. İlk gündüz maçımız, hep gece oynadık. Stat atmosferi alışacağız buna. Bunların da biraz etkilediğini düşünüyorum. İlk defa gol yemeden kazandık. Üst üste 3 galibiyet aldık. Bunlar çok değerli. Artık Hatay maçına odaklanacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bugün Boluspor, galibiyeti hak edecek oyunu oynadı"

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ben daha dirençli bir oyun bekliyordum. İlk yarı Boluspor daha temaslı bir oyun oynadı. Girdiği pozisyonları değerlendirdi. İkinci yarı maçı çevirmek için gerekli hamleleri yapmamıza rağmen maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci devre bir tık daha iyi oynadık diyebilirim. Ama bugün Boluspor, galibiyeti hak edecek oyunu oynadı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - BOLU