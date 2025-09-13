Haberler

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0'la Geçti

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0'la Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Golleri Mario Balbudia ve Florent Hasani kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Doğancan'ın ortasında yayın sağında topu kontrol eden Hasani'nin pasında ceza sahası içinde Balbudia topu ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Cissokho kafayla arka direğe topu sektirdi, orta noktada topa sert vuran Ayberk'in şutu üstten dışarıya gitti.

74. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Diony'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

85. dakikada orta sahaya gelen topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Vedat Karakuş'un pası kısa düştü. Topu kapan Boakye defans arkasına sarkan Florent Hasani'ye pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasani, topu filelere gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu

Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba (Abdurrahman Üresin dk. 89), Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Onur Öztonga dk. 58), Barış Alıcı (Arda Işık dk. 52), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 58), Mario Balbudia, Ibrahim Akanbi Rasheed (Mustafa Çaylı dk. 89)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Arda Usluoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ada İbik (Christopher Herelle dk. 64), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Jonathan Lindseth (Burak Süleyman dk. 46), Mamadou Cissokho, Birama Toure (Yunus Yüce dk. 78), Lois Diony, Bobby Adekanye (Osman Kahraman dk. 73), Muhammed Kiprit (Kadir Kaan Yurdakul dk. 64)

Yedekler: Samet Karabatak, Fırat İnal, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Mario Balbudia (dk. 32), Florent Hasani (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Cissokho (Manisa FK), Lucas Lima, Florent Hasani, Onur Öztonga (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma

Bu görüntüler için harekete geçildi
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'nin golcüsü Fofana, yeniden Süper Lig'de

Chelsea'nin yıldız golcüsü resmen Süper Lig'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.