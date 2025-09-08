Haberler

Boluspor, Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 13 Eylül Cumartesi sahasında oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Ligde 7 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
