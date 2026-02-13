Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 Hatayspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, sahasında Hatayspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor'un gollerini Barış Alıcı ve Doğan Can Davas kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor sahasında Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Doğan Can'ın pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
48. dakikada sol kanattan Rasheed'in ceza sahasına ortasında Doğan Can Davas topu filelere gönderdi. 2-0
57. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Arda'nın pozisyonu sonucunda VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Asen Albayrak, beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada beyaz noktanın başına geçen Doğan Can Davas topu filelerle buluşturdu. 3-0
90+2. dakikada Hatayspor penaltı kazandı.
90+5. dakikada penaltı atışını kullanan Ensar Arslan, topu ağlara yolladı. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Asen Albayrak, Sabri Öğe, Esra Arıkboğa
Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Abdurrahman Üresin dk. 82), Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 82), Dean Lico, Doğan Can Davas (Abdulsamet Kırım dk. 88), Arda Usluoğlu (Almir Aganspahic dk. 82), Ibrahim Akanbi Rasheed (Alexandru Baluta dk. 68)
Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Temel Çakmak
Teknik Direktör: İsmail Türk
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Recep Burak Yılmaz (Ünal Durmuşhan dk. 57), Yiğit Ali Buz, Muhammed Gönülaçar (Mustafa Said Aydın dk. 80), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Baran Sarka dk. 57), Ali Yıldız (Ensar Arslan dk. 46), Sharif Osman, Musa Abdulahi Danjuma (Yunus Azrak dk. 46), Ersin Aydemir
Yedekler: Emir Dadük, Seyit Gazanfer, Baran Sarka, Rakhim Chaadaev, Melih Şen, Ünal Emre Durmushan, Prince Ating
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Barış Alıcı (dk. 45), Doğan Can Davas (dk. 48) (dk. 58) (pen.) (Boluspor), Ensar Arslan (dk. 90+5) (pen.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Arda Usluoğlu (Boluspor), Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Ensar Arslan, Hakan Çinemre (Hatayspor) - BOLU