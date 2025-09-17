Haberler

Boluspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Er, oyuncularının öz güven kazandığını ve iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti. Ayrıca yönetimin finansal zorluklarına dikkat çekerek destek talebinde bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde idman yaptı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Er, takımın üst üste aldığı galibiyetlerle öz güven kazandığını söyledi.

Hatayspor deplasmanına iki gün önce giderek hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirten Er, "Cuma günü takımımızdan iyi reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Kendi maçımızı oturup konuştuk, görüntüleri izledik. Nerelerde hata yaptık, nasıl daha iyi olabiliriz, Hatayspor'la alakalı planı nasıl uygulayabiliriz, hepsini oyuncularımıza gösterdik. Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz." diye konuştu.

Mustafa Er, yönetimin büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirerek, "Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladı. Şu an içeride oyuncu grubumuzun, teknik ekibin ve personelin hiçbir alacağı yok. Maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Barcelona bile sponsorluklarla, reklamlarla, stat gelirleriyle ayakta duruyor. Yalnızca yönetici katkısıyla sezonu bitiremeyiz. Valimizden, belediye başkanımızdan, STK'lardan, iş insanlarından bu kulübe destek olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
