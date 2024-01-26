Boluspor, eski kalecisi Ozan Evrim Özenç'in alacakları sebebiyle icraya verildi

Boluspor'un eski kalecisi Ozan Evrim Özenç, eski başkan Necip Çarıkçı döneminden kalan alacakları sebebiyle Boluspor'u icraya verdi. İcra yetkilileri sabah saatlerinde kulüp binasına geldi. Boluspor'un 250 bin liralık borcu, 1 milyon 709 bin lira olarak ödeyeceği öğrenildi. Öfkelenen Boluspor Kulübü Başkan Savaş Abak, "Şimdi 250 bin lirayı 1 milyon 700 bin lira mı ödeyeceğim? Artık ödeye ödeye bıktım. Bu nasıl terbiyesizliktir? Eski başkanlar da Bolu'da adamım diye geziyor. Böyle bir rezillik yok" dedi.

Boluspor'un eski kalecisi Ozan Evrim Özenç, 2019-2020 sezonunda eski kulüp Başkanı Necip Çarıkçı döneminde Boluspor ile 250 bin liraya anlaşmaya vardı. Yarım sezon oynayan Özenç, daha sonra Altay'a transfer oldu. Kaleci Özenç, alacağı 250 bin lira için Boluspor'a dava açtı. 4 sezon da faiz binen para 1 milyon 709 bin lira oldu. Sabah saatlerinde icra işlemleri için kulüp tesislerine gelen yetkililer, oyuncunun avukatı ve icra memuru, Boluspor Kulübü Başkan Savaş Abak ile görüştü. Abak, Çarıkçı'dan kalan ve katlanarak büyüyen borç için oyuncunun avukatından indirim istedi ancak taraflar bunu kabul etmedi.

"Eski başkanlar da Bolu'da adamım diye geziyor"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, "20 - 30 tane dosya hallettim ve bugüne kadar eskilerle ödediğim para, bugünün kurlarıyla yaklaşık 75 milyon TL oldu. Bu sabah da Ozan Evrim Özenç için yeni bir avukatı geldi. Ben defalarca anlaşmak istedim. Ozan Evrim Özenç, 3 yıllığına Necip Bey döneminde kulübe gelmiş, yarım sezon oynamış, sakatlanmış, 250 bin lira çocuğun alacağı varmış. Çocukla burada kimse ilgilenmemiş, o da mahkemeye vermiş. Şimdi 1 milyon 700 bin lira para istiyorlar. 1 milyon para verdim karşı taraf kabul etmiyor. Şimdi yani 250 bin lirayı 1 milyon 700 bin lira mı ödeyeceğim? Artık ödeye ödeye bıktım. Bu nasıl terbiyesizliktir? Eski başkanlar da Bolu'da adamım diye geziyor. Böyle bir rezillik yok. 250 bin, 1 milyon 700 bin mi ödenir? Necip efendi açıklama yapmış, 'Kulüp Başkanı Savaş Bey, kulübe gelirken bilançoları bilmiyordu' demiş. Bilançoları biliyordum ben ama 1'e 10 ödeyeceğim, 1'e 8 ödeyeceğimi bilmiyordum. 250 bine, 1 milyon 700 bin ödemek hak mı? Bu kadar terbiyesizlik olur mu? Geldiğim günden beri uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Benden kaç futbolcuyla ilgili bir sıkıntı gelmiş?"

Başkan Abak, Boluspor'un kimsenin umurunda olmadığını dile getirerek, "'Savaş Abak geldi ödüyor, Savaş Abak geldi ödüyor' Bu nedir ya? Yönetim ödüyor, Savaş Abak ödüyor. Bilançolar zaten belli. Dün federasyondaydım, gelirler belli. Yani naklen yayın gelirlerinin 12 milyon TL olduğu bir yerde, ligde kalmanın 50-60 milyon TL olduğu bir yerde, personelin, onun bunun olduğu bir yerde nasıl dönecek bu iş? 12 milyon gelir var, 100 milyon TL maliyet var. Batar kulüp tamamen, bu kulüplerin tamamı batar. Hele bir de eskilerden kaynaklanan hatalar var. Biz de bu kulüpte başkanlık yaptık. Benden kaç futbolcuyla ilgili bir sıkıntı gelmiş? Bir olur, iki olur, üç olur.." diye konuştu.

"Kulüpten masa, sandalye, televizyon kaldırılması bize yakışmaz"

Başkan Savaş Abak, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın akabinde tekrardan oyuncunun avukatı ve icra memuru ile müzakerede bulundu. Ozan Evrim Özenç, yapılan tüm tekliflere olumsuz yanıt verdi. Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, "Burada en önemli olan Boluspor Kulübü'nün itibarı. 250 bin TL olan borcun 1 milyon TL'sini şimdi peşin ödüyoruz. Toplam 1 milyon 709 bin TL tuttu. 9 bin lira dahi indirim almadık. 709 bin TL'sini de sezon sonu ödeyeceğiz. Şimdi burada kulüpten masa, sandalye, televizyon kaldırılması bize yakışmaz" şeklinde konuştu.

Boluspor Başkanı Abak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ama bunu yapanlara da yazıklar olsun. 250 bin TL'yi, 1 milyon 709 bin TL olarak ödüyorum. Necip Bey, ben bilançoyu az çok bilirim. Ben sadece master yaptım, senin kadar doktora yapmadım ama yazıklar olsun. Bu ödeye ödeye kaç etti? 75 milyon TL para ödedim, bu hariç. Bugüne kadar ödediğim para 76 milyon 700 bin TL oldu." - BOLU