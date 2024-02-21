Boluspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, evinde oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve yenilmezlik serisini sürdüren Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Müsabaka, pazar günü saat 13.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Son olarak teknik-taktik çalışma yapan Bolu ekibi, antrenmanı tamamladı. 36 puanda ligin 7. sırasında bulunan Boluspor, karşılaşmadan 3 puan alıp, play-off mücadelesini sürdürme peşinde. - BOLU