Boluspor, Bandırmaspor'a Mağlup Oldu: Yüzlerce Taraftar Dev Ekrandan İzledi

Boluspor, Bandırmaspor'a Mağlup Oldu: Yüzlerce Taraftar Dev Ekrandan İzledi
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Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor, Bandırmaspor'a 4-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maç öncesinde yüzlerce Bolusporlu taraftar, dev ekranlardan karşılaşmayı izleyerek takımlarına destek verdi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmayı yüzlerce taraftar dev ekrandan izledi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Bandırmaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karaçayır Mahallesi'nde konser alanına kurulan dev ekrandan yüzlerce Bolusporlu taraftar maçı takip etti. Büyük heyecanın olduğu karşılaşmada taraftarlar istenilen sonucun alınmamasının ardından büyük hüzün yaşadı. Ekran başında onlarca taraftar 90 dakika boyunca desteğini esirgemedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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