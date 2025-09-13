Haberler

Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, yeni açılan Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Balburdia ve Hasani kaydetti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu

Boluspor : Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 53 Arda Işık), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 58 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Rasheed (Dk. 89 Mustafa Çaylı), Balburdia

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 46 Burak Süleyman), Adekanye (Dk. 73 Osman Kahraman), Ada İbik (Dk. 65 Herelle), Muhammed Enes Kirpit (Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul), Cissokho, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 79 Yunus Yüce)

Goller: Dk. 32 Balburdia, Dk. 85 Hasani ( Boluspor )

Sarı kart: Dk. 3 Yusuf Talum, Dk. 41 Bartu Göçmen, Dk. 89 Cissokho ( Manisa FK), Dk. 21 Lima, Dk. 86 Hasani, Dk. 90 Onur Öztonga ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fiziki yetersizliği nedeniyle 16 Şubat 2025'te müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu karşılaşmayla tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.