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Boluspor'dan 3 transfer ve 2 genç profesyonel imza

Boluspor'dan 3 transfer ve 2 genç profesyonel imza
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, savunma oyuncusu Ahmet Can Özdemir, kanat oyuncusu Erdem Can Polat ve Kolombiyalı santrfor Rodrigo Rivas'ı kadrosuna kattı. Ayrıca akademiden Deniz Yıldız ve Arda Tuğra Saygı ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 3 futbolcuyu transfer etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, savunma oyuncusu Ahmet Can Özdemir, kanat oyuncusu Erdem Can Polat ve Kolombiyalı santrfor Rodrigo Rivas'ı kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü altyapısında yetişen Ahmet Can Özdemir, son olarak 1926 Bulancakspor'da forma giydi.

Boluspor altyapısından yetişen Erdem Can Polat, farklı kulüplerde edindiği tecrübenin ardından yeniden kırmızı-beyazlı ekibe döndü.

Kariyerinde Avrupa, Güney Amerika ve Asya'da birçok takımın formasını giyen Rivas ise son olarak Bolivya ekibi Independiente Petrolero'da görev yaptı.

Bolu temsilcisi ayrıca, akademiden yetişen Deniz Yıldız ve Arda Tuğra Saygı ile profesyonel sözleşme imzalayarak genç oyuncuları A takım kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
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