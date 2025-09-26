Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türkiye Şampiyonu Oldu

BOLU Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (52), İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, geçen yıl katıldığı Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda 45 yaş üstü kategoride 3'üncü oldu. Bir yıl önce aldığı dereceyi geliştirmek için spor salonunda, görev harici zamanlarında düzenli olarak antrenmanlarını sürdüren Uygur, İzmir Expo Sport Spor Fuarı'nda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Yarışmaya katılan sporcular ile podyuma çıkan Uygur, jüri değerlendirmesinin ardından seçmelerde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu. Uygur, 1,5 ay sonra İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.