Haberler

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türkiye Şampiyonu Oldu

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Uygur, bir sonraki adımda İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

BOLU Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (52), İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, geçen yıl katıldığı Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda 45 yaş üstü kategoride 3'üncü oldu. Bir yıl önce aldığı dereceyi geliştirmek için spor salonunda, görev harici zamanlarında düzenli olarak antrenmanlarını sürdüren Uygur, İzmir Expo Sport Spor Fuarı'nda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katıldı. Yarışmaya katılan sporcular ile podyuma çıkan Uygur, jüri değerlendirmesinin ardından seçmelerde +45 Master Erkekler Fizik Türkiye şampiyonu oldu. Uygur, 1,5 ay sonra İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: O da bunun farkında

Netanyahu'yu çıldırtacak diyalog: Bu böyle devam etmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.