Bolu'daki Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporculara Doğayla İç İçe Eğitim Sunuyor

Bolu'daki Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporculara Doğayla İç İçe Eğitim Sunuyor
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Bolu'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi, sporculara doğal yaşam alanında hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişim fırsatları sunuyor. Tesisteki doğal ortam, sporcuların motivasyonunu artıyor.

Bolu'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarına, yaşayan tesis konseptiyle müsabakalara hazırlanma imkanı sunuyor.

Karaçayır Mahallesi'nde geçen yıl faaliyete başlayan merkezde, sporcular için sportif ve sosyal aktiviteler yapacakları alanların yanı sıra doğal yaşam alanı da oluşturuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 144 yatak kapasiteli merkezde sporcular, tecrübeli antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun geçen çalışmalardan arta kalan zamanlarda sporcular, adeta botanik bahçesini andıran ve birçok hayvan türünü barındıran alanda yorgunluk atıyor.

Sporcular, tavşan, Hint bülbülü, hamster, ispinoz, kanarya, bıldırcın, Japon balığı, vatoz, sultan papağanı gibi hayvanları tesis çalışanları eşliğinde besliyor.

Doğal yaşam ortamını andıran alanda sabahları yükselen kuş cıvıltıları ve yapay şelalelerden gelen su sesleriyle uyanan sporcular, hem fiziksel hem de ruhsal olarak güç topluyor.

"Sporcularımız doğayla iç içe hazırlık süreci geçiriyor "

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan merkezin sadece spor kampı olarak değil, doğal yaşam alanı olarak da tasarlandığını söyledi.

Güler, yaşayan tesis konsepti oluşturduklarını belirterek, "Burada hem bitki bahçeleri hem de çok çeşitli hayvan türleri, kuşlar bulunuyor. Sporcularımız sabah kuş sesleriyle uyanıyor, doğayla iç içe hazırlık süreci geçiriyorlar." dedi.

Doğal yaşam alanı sayesinde sporcuların psikolojik olarak da desteklendiğini dile getiren Güler, "Tavşanlardan papağanlara ve balıklara kadar birçok canlıyla birlikte olmak sporcularımızın motivasyonunu artırıyor. Bu doğal ortam, moral depolamalarını sağlıyor. Sporcularımız boş zamanlarında hayvanlarla ilgilenerek hem eğleniyor hem de rahatlıyor." ifadelerini kullandı.

Güler, bu konsept sayesinde sporcuların hayvanlara ilgisinin de arttığına işaret ederek, "Hayvanlarla zaman geçiren sporcularımız, doğanın parçası olmanın huzurunu yaşıyor. Bu ortam hem bireysel gelişimlerine hem de performanslarına olumlu katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Doğa havası insanı rahatlatıyor"

Merkezde kamp yapan milli cimnastikçi Ahmet Burak Ekici de Türkiye'de bu konsepte sahip başka bir tesis görmediğini söyledi.

Ahmet Burak Ekici, güzel bir ortamda çalıştıklarını belirterek, "Şehir hayatından uzak, huzur veren bir ortam. Bu da motivasyonumuza yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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