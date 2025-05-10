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Bolu'da Genç Muaythai Sporcusu Nisa Nur Efe Türkiye İkincisi Oldu

Bolu'da Genç Muaythai Sporcusu Nisa Nur Efe Türkiye İkincisi Oldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinden 17 yaşındaki Nisa Nur Efe, Bolu'daki Okul Sporları Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Genç Bayan A Kategorisi +75 kg sıkletinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Nisa Nur Efe büyük bir başarıya imza attı.

Bozüyük İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Nisa Nur Efe, Genç Bayan A Kategorisi +75 kilogram (kg) sıkletinde mücadele ederek Türkiye ikincisi oldu. Bu derecesiyle Bilecik geneli için bir ilki gerçekleştirdi.

Şampiyonada 650 sporcu mücadele ederken, toplamda 970 katılımcı yer aldı. Bilecik Muaythai İl Temsilcisi ve Antrenörü Burak Buğday, öğrencisinin başarısını değerlendirdiği açıklamada şunları söyledi: "Nisa çok başarılı bir sporcu; her turnuvada dereceleriyle ön plana çıkıyor. Bu turnuvada çeyrek final ve yarı final maçlarını nakavtla kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Çok azimli ve kararlıyız; bir gün en iyisi olacağız. Takımımız ve sporcularım Bilecik genelinde birçok ilke imza attılar. Onlar benim gurur ve onur kaynağım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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