Bolu'da Baja Şampiyonası'nda Kaza

2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nda ralli aracıyla sivil kamyonetin çarpıştığı kaza, araç içi kameraya yansıdı. Kazada yaralı olmaması sevindirirken, ekip yarışa veda etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4'üncü ayak yarışlarında, ralli aracıyla yarış alana giren bir sivil kamyonetin çarpıştığı kaza, araç içi kameraya yansıdı.

Bolu'da, geçen yıl At Yaylası bölgesinde mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalıştığı sırada, kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Bolu Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turhan'ın ismi verilen şampiyonanın 4'üncü ayağının startı Cuma günü Bolu'da verildi. Organizasyonda 24 araç ve 48 sporcu, 3 gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele etti. 3 gün süren zorlu yarışlar, dün ödül töreniyle sona erdi.

Yarışların, 2'inci gününde Ralli Pilotu Eren Alver ve KO-Pilot Onur Şirimoğlu ekibinin ralli aracı, yarış alanına giren sivil bir kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ralli aracının kamerasına yansıdı. Kaza sonrası Alver ve Şirimoğlu ekibi yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
