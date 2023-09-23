Bolu'da arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

BOLU'nun Seben ilçesinde düzenlenen arama- kurtarma tatbikatına katılan ekipler, kanyonda ve kaya evlerinin bulunduğu zorlu arazide senaryo gereği kaybolan kişileri kurtardı. Tatbikata 250 kişi katıldı.

?AFAD Bolu İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Seben ilçesinde bulunan Kuzderesi kanyonu ile Muslar Kaya Evlerinin bulunduğu bölgede '2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı' düzenlendi. 250 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri bölgede kamp kurarak arama kurtarma tatbikatına katıldılar.

Arama kurtarma ekipleri senaryo gereği kanyonda kaybolan çoban ve yakınlarından oluşan 5 kişi ile Muslar Kaya evlerine giderek kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. 40 saattir kayıp olan kişileri bulmak için ekipler zorlu arazi ve dik kayalardan oluşan kanyonda kaybolan kişileri aradı. Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE'nin de bulunduğu 15 kurum ve kuruluşta görevli 250 arama kurtarma görevlisi bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler tarafından 6 saat süren çalışmaların ardından kayıp olan kişiler bulundu. Sedyeye konan yaralılar, halatla bağlanarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana taşındı. Ekipler dar ve zorlu yollardan sedyeyi taşırken zor anlar yaşadılar.