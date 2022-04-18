Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
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Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off ilk maçında Amasyaspor 1968 FK ile Bartınspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off ilk maçında Amasyaspor 1968 FK ile Bartınspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amasyaspor 1968 FK, rakibini 3-0 mağlup ederek Play-Off'lara galibiyetle başladı.
Stat: Kadir Has Stadyumu
Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Ali Etlikçi xxx, Ahmet Ulu xx
Amasyaspor 1968 FK: Ümit Kurt xxx, Yasin Berkay Yalçın xxx, (Hüseyin Yükünç x dk.90), Kadir Doğukan xxx, Artun Kütükçü xx, Emre Batı xxx, Kadir Samet Eser xxx, Burhanettin Sever xxx, Emin Akyıldız xxx, (Kadir Baylan x dk.90), Muhammet Sak xxx, (Emin Soğuk x dk.66), Tugay Tiryaki xxx, Safa Turan xxx, (Osman Akyol x dk.87)
Bartınspor: Ahmet Arat x, Mahsun Kara x, Aykut Karaman x, Serkan Küçük x, Samet Göker x, Sefa Aktepe x, (Muhammet Demir x dk.54), Serdal Öz x, Furkan Birdal x, (Batuhan Özduran x dk.90), Berkay Yüksel x, İbrahim Utku İnce x, Hasan Cankurt x, (İrfan Batuhan Yılmaz x dk.83)
Goller: Turgay Tiryaki dk.36, Emin Akyıldız dk.51 ve 86 (Amasyaspor 1968 FK)
Sarı Kartlar: Muhammet Sak (Amasyaspor 1968 FK), Berkay Yüksel (Bartınspor) - KAYSERİ