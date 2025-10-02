Bölgesel Amatör Lig Kulüpleri Kocaeli'de Dostluk Etkinliğinde Buluştu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta yer alan futbol kulüplerinin yöneticileri, Kocaeli'de "dostluk" etkinliğinde bir araya geldi.

Grup'taki 15 kulübünün yöneticileri, yeni sezonda dostluk ve kardeşliğin hakim olması, yaşanabilecek tribün olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla Darıca 1934 Gençlerbirliği tesislerinde buluştu.

Etkinlikte tanışan yöneticiler, müsabakaların fair-play çerçevesinde geçmesi alınabilecek önlemleri kararlaştırdı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, yaptığı konuşmada, BAL tarihinde ilk defa böyle bir etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.

Grupta yer alan kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek verdikleri birlik beraberlik mesajının sahaya da yansıması gerektiğini ifade eden Aydın, "Bir ligin içerisindeki kulüplerin başkanları, yöneticileri bir araya gelip sezon öncesinde böyle bir birlik beraberlik mesajı veriyor. Kazanmak için mücadele eden olacak ama tribünlerin, yönetimlerin, başkanların, yöneticilerin, bölgelerin kazandığı ve o kazanımla dostlukların kazandığı bir lig, bir sezon olsun." diye konuştu.

Darıca 1934 Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Abdullah Poyraz da buluşmayla tribünde yaşanabilecek olayları engellemek istediklerini belirterek, futbolun sahada, dostluk içinde oynanması gerektiğini vurguladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, oluşturulan birlik beraberliğin önemli olduğunu aktardı.

Etkinlikte Poyraz, 14 kulübün yöneticilerine plaket verdi.