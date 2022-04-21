Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 1Arguvan Belediyespor: 2

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge Play-Off karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor, Mersin'de karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor rakibi Arguvan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu ve 3. Lig şansını kaybetti.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ahmet Deveci xx, Ahmet Fındık xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden x, Doğukan Çevik x, (Muzaffer İlhan x dk.72), Osman Buğra Uysal x, (Eren Toksoy ? dk.90+3),Ramazan Taş x, ( Uğurcan x dk.45+3), Adem Hakan Ali Denizer xx, Canberk Soykuvvet xx, Muhammed Özdemir x, Ahmet Aydın x, (Gökhan Öz x dk.46), Tayfun Yanar x, Emrah Turan x, (Gökalp Kahya x dk.72), Yusuf Kılıç x

Arguvan Belediyespor: Alptekin Teytey xx, Tevfik Şanver xx, Mehmet Ballı xx, Sertaç Eren xx, Enes Filiz xx, Habib Akman xx, Ebubekir Yardım xx,(Enginz Yıldız x dk.82), Oğuzhan Nemli xx, (Cuma Nasır x dk.89), Güven Gürsoy x, Abdulvahap Kaya xx, (Mert Ali Tugrut x dk.82), Arif Bostancı x

Goller: Adem Hakan Ali Denizer dk.84 (Talasgücü Belediyespor), Ebubekir Yardım dk.12, Enes Filiz dk.45+7 (Arguvan Belediyespor)

Kırmızı Kart: Yusuf Kılıç dk.32, Tayfun Yanar dk.45 (Talasgücü Belediyespor) Arif Bostancı dk.45 (Arguvan Belediyespor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor