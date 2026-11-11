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Boksör Muhammet Ali Arlı, Dakar 2026'da Slovak rakibini yenip yarı finale yükseldi

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Boksör Muhammet Ali Arlı, Dakar 2026'da Slovak rakibini yenip yarı finale yükseldi
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Samsunlu milli boksör Muhammet Ali Arlı, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları çeyrek finalinde Slovak rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'yi, Samsun'u ve Samsunspor'u temsil eden Arlı, madalya mücadelesini sürdürmek için yarı finalde ringe çıkacak.

Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksör Muhammet Ali Arlı, çeyrek finalde Slovak rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Samsunlu sporcu Muhammet Ali Arlı, çeyrek final karşılaşmasında Slovak rakibiyle karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Arlı, adını son dört sporcu arasına yazdırdı.

Bu sonuçla yarı finale yükselen milli boksör, madalya mücadelesini sürdürme hakkı kazandı. Türkiye'yi, Samsun'u ve Samsunspor'u temsil eden Muhammet Ali Arlı, yarı finalde finale yükselmek için ringe çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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