Boks Turnuvası Bayburt'ta Başladı

Boks Turnuvası Bayburt'ta Başladı
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8'inci Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında düzenlenen üniversitelerarası boks şampiyonası, 49 üniversiteden 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla başladı. Açılışta Halil Mutlu'ya ödül verildi.

8'inci Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında 'Boks Turnuvası' organize edildi.

Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonası, 49 üniversiteden 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla başladı. Sporcuların birbirileriyle centilmence yarıştığı turnuvanın sonuçlanmasının ardından spor ödülü, üç olimpiyat şampiyonluğuna ve onlarca dünya rekoruna imza atmış olan halterci Halil Mutlu'ya takdim edildi. Boks Turnuvası açılış törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, Dede Korkut'un kadim mirasının yaşatılmasının ve genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "En köklü kültürel değerlerimizden biri olan Dede Korkut'un mirasına sahip çıkmak ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerin, Bayburt'umuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte milli sporcu Halil Mutlu, 'Türk Halterinin Yıldızı' adlı söyleşide öğrencilerle bir araya gelerek, başarılarla dolu kariyerini ve spora dair tecrübelerini paylaştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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