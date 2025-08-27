Boğaziçi Yüzme Yarışı'nda Kaybolan Rus Sporcu Hakkında Yeni Gelişmeler

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu'ndaki oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un, Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

OTELDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov'nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor. Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
