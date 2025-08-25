Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Rus Sporcu Kayboldu

Milli Olimpiyat Komitesi, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un yarış sırasında kaybolduğunun tespitinin ardından yaptığı açıklamada, yarışın en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un yarış sırasında kaybolduğunun tespitinin ardından komitemiz ve resmi kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve ülkemizin en köklü spor organizasyonları arasında yer alan 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ilgili kurumlarının sağladığı en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kıyı Emniyeti, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sualtı Arama-Kurtarma Timleri ve özel kuruluşların da bulunduğu toplam 100 bot ve deniz aracı görev almıştır. Bu araçların 60'ı güvenlik botu olarak görev yapmıştır.

Bu sayede yarış güzergahında her yüzücünün güvenliği sağlanmış, sürekli takipleri yapılmıştır.

Olayın Kronolojisi

-Yarış 10.04'te başlatılmış, son yüzücü ise 10.54'te suya girmiştir.

-Kurallar gereği yarış, son yüzücünün suya girişinden itibaren 2 saat sonra, 12.54'te sona erdirilmiştir.

-Yarış bitiminde Komodor talimatıyla tüm güzergah taranmış, sahada herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlanmıştır.

-Diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk anda 3 yüzücünün eksik olduğu, daha sonra bunun tek bir sporcuya indiği tespit edilmiştir.

-Bu bilgi derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Şubesi ve İstanbul Valiliği ile paylaşılmış, arama-kurtarma faaliyetleri resmi tutanakla talep edilmiş ve derhal harekete geçilmiştir.

İlgili kurumlar yarış sonrası olayın tespit edildiğinden bu yana bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir.

Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye'nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam işbirliği içinde hareket edilmektedir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL