Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

Her sene binlerce yüzücünün iki kıtayı birleştirdiği, dünyanın Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı.

Her sene binlerce yüzücünün iki kıtayı birleştirdiği, dünyanın Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı. Yarışta kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 00: 42: 54'lük derecesiyle birinci oldu. Erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 00: 41: 22'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 35'incisi gerçekleştirildi. 77 ülkeden 2 bin 600 yüzücünün katıldığı yarış, Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi'nin startını verdiği yarışta yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı yüzen olabilmek ve Kıtalararası Yüzücü unvanının sahibi olmak için birbirleriyle yarıştı.

Organizasyonda genel klasmanda erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç 00: 41: 22'lik derecesiyle birinliği elde ederken, Kerem Hoşgör 00: 43: 31'lik derecesiyle 2'nci, Halil Şensoy 00: 43: 44'lük derecesiyle 3'üncü oldu. Genel klasman kadınlarda Burcunaz Narin 00: 42: 54'lük derece elde ederek 1'inci, Hilal Zeyneb Saraç 00: 43: 59'luk derecesiyle 2'nci, Ada Liza Çelik 00: 44: 17'lik derecesiyle 3'üncü oldu.

UĞUR ERDENER: GÜZEL BIR HAVADA GÜZEL BIR YARIŞMA OLDU

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, katılımdan çok memnun olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "35'inci düzenlenen 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü ile birlikteyiz. İki kıta arasında kulaç atıyorlar. Güzel bir havada güzel bir yarışma oldu. Yarışı Samsung ile organize etmekten, İstanbul'un tanıtımına bir kez daha hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu eşsiz deneyimi dünyanın bütün kıtalarından yüzücülerinin katılıyor olması işin güzel yanı. Tüm sporcuları kutluyorum. Başarı dileklerimi iletiyorum. İstanbul ve ülkemiz için güzel bir yarış ve kazanım. Katılımdan çok memnunuz. Biliyorsunuz kısıtlamalarımız var. Belli sayıyı aşmıyoruz. Yabancı katılımcılara yılbaşında online katılımı açıp bir saatte kapatıyoruz. Yoğun bir talep var. Bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorlar. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum."

PHILIP CHOI: SPORCULAR İSTANBUL'DAN GÜZEL HATIRALARLA DÖNÜYORLAR

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi ise şöyle konuştu: "TMOK ile 20 yılımızda işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 70'i aşkın yüzücü ülkemizi gelip ziyaret ediyor. Bu mutlu ve değerli anı bizimle paylaşıp ülkelerine İstanbul'dan güzel hatıralarla dönüyorlar. İstanbul'un ve Türkiye'nin birer elçisi olarak dönüyorlar. Herkesi burada ağırlamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz."

DOĞUKAN ULAÇ: BOĞAZ'DA YARIŞMAK ÇOK KEYİF VERİYOR

Erkekler kategorisinde 00: 41: 22'lik derecesiyle birinliği elde eden Doğukan Ulaç, "Bu sene akıntı daha güçlüydü, derecelerden de belli. Geçen senekinden daha kolaydı akıntıdan dolayı. Boğaz'da yarışmak çok keyif veriyor" dedi.

BURCUNAZ NARİN: BİRİNCİ OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Genel klasman kadınlarda 00: 42: 54'lük derece elderek birinci olan Burcunaz Narin, "Bu sene bayağı dalgalıydı zorlandım biraz. Güzel geçti. Birinci olduğum için mutluyum" diye konuştu.