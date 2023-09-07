"Boğaz'ın incisi" Beşiktaş Park finallere aday

2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Finallerinden birisi için aday gösterilen Beşiktaş Park'ın 2019'da ev sahipliği yaptığı Liverpool ve Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesi hafızalardan silinmiyor.

2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Finallerinden birisi için aday gösterilen Beşiktaş Park'ın 2019'da ev sahipliği yaptığı Liverpool ve Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesi hafızalardan silinmiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirilmesine karar verdi.

Türk futboluna ve Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden stadyum, yenilemek için 2013 yılında yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursa spor maçıyla kapılarını yeniden açan hibrit çim zemine sahip Türkiye'nin ilk akıllı stadı, yeni haliyle 7. yılını geride bıraktı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel statları arasında yer alan 42 bin 500 civarında seyirci kapasiteli Beşiktaş Park, çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Stat, 2016'da dünyanın saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise İspanya'da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017"de "Yılın Projesi" seçildi.

2019 UEFA Süper Kupa maçı

Beşiktaş Park, açıldığı günden itibaren önemli etkinliklerin de ev sahibi oldu.

Vodafone Park ismiyle hizmet verdiği yıllarda 14 Ağustos 2019'da iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde Dolmabahçe'de İstanbul Boğazı'nın incisi stadyumda karşı karşıya geldi. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta Chelsea'ye penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve stadyum tarihi günlerinden birini yaşadı.

İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara yansıdı. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın takımları karşılaştı

Süper Kupa Finali'nin yanı sıra 2020'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'dan Atletico Madrid'in kadın takımı Vodafone Kupası'nda, o zamanki adıyla Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Stadyum 2018 yılında Shakira'nın "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul'da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziği sanatçısı Edis'in sahne aldığı, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı.

Sosyal yaşam alanı

Dünyanın en güzel yerlerinden birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Beşiktaş Park, son 7 yılda şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı halini aldı.

Stadyum, Beşiktaş Müzesi'ne, Beşiktaş Kulübünün yönetim ofisine de ev sahipliği yaparken, tanınmış restoranlarla ziyaretçilere Boğaz manzarasında eşsiz lezzetler sunuyor.

Sporseverler, Türkiye'nin ilk stadyum turu olarak bilinen Beşiktaş JK Şeref Turu ile Beşiktaş Park Stadı'nı ziyaret edebiliyor.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

Türkiye'de daha önce 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası Finali

Türkiye futbolda daha önce de 3 büyük UEFA finali ve 1 FIFA organizasyonunun ev sahibi oldu.

2005 ve bu yıl olmak üzere 2 Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. 2005'teki finalde İtalya'dan Milan ve İngiliz ekip Liverpool karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, Milan'ı normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta penaltı atışları sonucu yenerek şampiyon oldu.

İlk yarısı, ikinci yarısı, uzatmaları ve penaltı atışlarıyla farklı heyecanlara sahne olan mücadelede, Milan'dan Paolo Maldini'nin 1. dakikada attığı gol, 1992-1993 sezonundan itibaren o maça kadar düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin final maçlarında atılan en erken gol olarak tarihe geçmişti.

Bu yılki Şampiyonlar Ligi Finali'nde de 10 Haziran'da İngiliz ekip Manchester City ve İtalya'dan Inter karşı karşıya geldi. Dünya futbolunun kalbinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda attığı maçı İngiliz ekip 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

O günkü adıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, 20 Mayıs 2019'da, "UEFA Kupası" adıyla son kez oynanan Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasının finaline ev sahipliği yaptı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatmalarında attığı golle Alman Werder Bremen'i 2-1 yenerek kupayı kazandı.

2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, Türkiye'de Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon şehirlerinin ev sahipliğiyle düzenlendi. İstanbul'da o günkü adıyla Türk Telekom Arena'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümleri 0-0 biten final karşılaşmasında Uruguay'a penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Fransa, ilk kez şampiyon olma sevinci yaşamıştı.

Türkiye'ye gelecek yıllarda da futbolda büyük organizasyonların ev sahibi olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu, aday oldukları 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı. Adaylık başvurusunun 10 Ekim'de sonuçlanması bekleniyor.