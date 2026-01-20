Haberler

Bodrum FK'da Burhan Eşer PFDK'ya sevk edildi, Öztürk Ailesi yetkilerini devretti

Bodrum FK'da Burhan Eşer PFDK'ya sevk edildi, Öztürk Ailesi yetkilerini devretti
1'inci Lig'de Özbelsan Sivasspor'a yenilen Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, kulübün yöneticisi Öztürk Ailesi tüm sorumluluklarını devretti.

1'inci Lig'de evinde Özbelsan Sivasspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışından uzaklaşan ve galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde aynı gün içinde iki önemli gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig haricindeki profesyonel liglerde son beş yıl içerisinde görev yapan toplam 297 antrenörün bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildiği belirtilirken, bu isimler arasında Burhan Eşer'in de yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan, Bodrum Futbol Kulübü'nde yönetim cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübün yöneticilerinden Öztürk Ailesi, dün akşam saatlerinde yaptıkları yazılı açıklamayla kulüpteki tüm sorumluluklarını devrettiklerini duyurdu. Ali Şafak Öztürk tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıyarak Bodrum'un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz. Yeni başkanımız Taner Ankara'ya, yönetim kuruluna ve Bodrumsporumuza sonsuz başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
