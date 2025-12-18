Haberler

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği, 10. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği, 10. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği, 10. kuruluş yıl dönümü ve geleneksel yılbaşı partisinde bir araya geldi. Etkinlikte renkli görüntüler, çekilişler ve canlı müzik yer aldı.

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği tarafından, 10'uncu kuruluş yıl dönümü ve geleneksel yılbaşı partisi düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Sunuculuğunu Yalçın Dümer'in yaptığı gecenin açılış konuşmasını Bodrum Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Numan Balaban yaptı.

Balaban, Galatasaray'ın bir his takımı, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımı olduğunu ifade ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geceye katılan ve aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi de olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sarı kırmızı renklere gönül vermenin babadan gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, Galatasaraylı olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Düzenlenen çekiliş ve Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerinin yaptığı eserlerin açık artırması ile devam eden gecede, canlı müzik ve marşlar söylendi.

Gecede, 10. yıla özel pastası da kesildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

3 bin yıllık sürpriz! Tarihin 'ilk tuvaleti' o ilimizde bulundu
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title